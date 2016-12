foto Getty

21:26

- Tre adulti sono stati uccisi a colpi pistola in un asilo nido a Brooklyn Park, un sobborgo di Minneapolis, nello Stato americano del Minnesota. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli sulla sparatoria. L'ispettore Todd Milburn non ha voluto rivelare se a quell'ora nella struttura fossero presenti dei bambini, ma ha confermato che nessun altro è rimasto ferito. Un sospetto è fuggito in bicicletta. Nessuno è stato arrestato.