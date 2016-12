Meredith, presto il libro-verità sull'omicidio John Kercher pubblica testo in Gran Bretagna

foto Afp

- John Kercher, il padre di Meredith, la studentessa inglese uccisa nel 2007 a Perugia, pubblicherà un libro sull'assassinio della figlia. Il testo uscirà il 26 aprile in Gran Bretagna, mesi prima dell'atteso libro per il quale ha firmato un contratto milionario negli Stati Uniti Amanda Knox. La studentessa americana che, dopo la condanna in primo grado a 26 anni, è stata assolta con formula piena, insieme a Raffaele Sollecito, nel processo d'appello.