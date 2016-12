foto Ap/Lapresse Correlati Monti in visita al Museo dell'Olocausto 13:45 - "L'Italia rinnova il suo impegno a tenere viva nella società civile la consapevolezza contro ogni sorgere di antisemitismo". E' questo il messaggio che il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha lasciato sul libro d'onore degli ospiti al termine della visita allo Yad Vashem, il memoriale dell'Olocausto a Gerusalemme. Una visita "commovente e sconvolgente", ha detto, definendo "una scelta infame" quella delle leggi razziali nel 1938. - "L'Italia rinnova il suo impegno a tenere viva nella società civile la consapevolezza contro ogni sorgere di antisemitismo". E' questo il messaggio che il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha lasciato sul libro d'onore degli ospiti al termine della visita allo Yad Vashem, il memoriale dell'Olocausto a Gerusalemme. Una visita "commovente e sconvolgente", ha detto, definendo "una scelta infame" quella delle leggi razziali nel 1938.

"La partecipazione attiva e fruttuosa delle comunità ebraiche alla vita nazionale italiana, sin dai suoi albori, ha reso ancora più atroce l'infame scelta di introdurre quelle leggi razziali che hanno brutalmente interrotto questa simbiosi, condannando migliaia di ebrei italiani all'esclusione e, infine allo sterminio".



Monti si è rivolto con queste parole alla comunità ebraica italiana in Israele, che ha incontrato nel tempio italiano di Gerusalemme.



Ricordando che "quella italiana è la più antica comunità ebraica fuori da Israele", Monti ha poi sottolineato "l'esempio dei tanti ebrei italiani che si sono impegnati anche fino all'estremo sacrificio" dal Risorgimento alla costruzione dello Stato italiano e alla lotta di liberazione. "Quanti di loro hanno lasciato l'Italia durante e dopo quel periodo buio della nostra storia nazionale", ha proseguito il professore riferendosi alle leggi razziali, "hanno portato con sè il bagaglio di valori e tradizioni che per secoli aveva dato forza e identità all'ebraismo italiano". Questo però non "vi ha impedito - ha proseguito rivolgendosi alla comunità - di conservare legami di appartenenza e scambio fruttuoso con l'Italia".



"Sento di trovarmi in luogo speciale - ha aggiunto il premier italiano -: è particolarmente significativo per me rendere omaggio qui all'insostituibile contributo di tanti ebrei italiani alla crescita civile e democratica dell'Italia fin dal processo storico che ha condotto alla sua unificazione, come ha ricordato in questa sede il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano". Il Capo dello Stato era infatti stato a Gerusalemme in occasione delle celebrazioni dei 150 dell'Unità d'Italia.