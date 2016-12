Perù, minatori ancora intrappolati sotto terra

foto Ap/Lapresse 10:10 - Continuano in Perù gli sforzi per salvare i 9 minatori intrappolati da giovedì nella miniera di rame di Cabeza de Negro. Il governo peruviano ha fatto appello alle compagnie minerarie affinché forniscano equipaggiamenti ed esperti, e diverse decine di soccorritori stanno utilizzando picconi ed escavatori per provare e rimuovere gli 8 metri di terra e rocce crollati all'ingresso della miniera. - Continuano in Perù gli sforzi per salvare i 9 minatori intrappolati da giovedì nella miniera di rame di Cabeza de Negro. Il governo peruviano ha fatto appello alle compagnie minerarie affinché forniscano equipaggiamenti ed esperti, e diverse decine di soccorritori stanno utilizzando picconi ed escavatori per provare e rimuovere gli 8 metri di terra e rocce crollati all'ingresso della miniera.

I vigili del fuoco hanno modellato una serie di travi di legno per cercare di aiutare la rimozione dei detriti, ma gli sforzi rudimentali senza grandi risultati hanno spinto il ministro delle Miniere Jorge Merino a chiedere l'aiuto delle aziende minerarie locali.



Il crollo nella miniera, utilizzata dagli anni Ottanta, è avvenuto giovedì per l'esplosione di una carica che doveva servire a estrarre il minerale dalla roccia. Per ora i soccorritori sono riusciti a comunicare con i minatori con un tubo, attraverso il quale li hanno anche riforniti di alimenti liquidi. Dalla bocca del tunnel, spiega l'agente di polizia locale José Saavedra, sono già state rimosse diverse tonnellate di roccia e terra. "Devono sopportare molto freddo. La temperatura è bassa a causa dell'umidità", prosegue il primo ministro Oscar Valdes, il quale ha stimato che i minatori, con cui è riuscito a parlare, potrebbero esser liberati nel giro di due o tre giorni.



Un gruppo di lavoratori di compagnie minerarie è intanto arrivato dalle miniere vicine per dare il proprio contributo. Dopo l'incidente, avvenuto a un'altitudine di 1.347 metri, molti hanno sottolineato la scarsa preparazione del governo per questo tipo di episodi. Il Perù, commenta José de Echave, ex viceministro dell'Ambiente, "non ha una squadra specializzata per i soccorsi in miniera" nonostante quello minerario sia uno dei principali settori dell'economia peruviana e rappresenti oltre il 60% delle esportazioni del Paese sudamericano. Secondo le stime ufficiali, lo scorso anno 52 minatori sono morti in seguito a incidenti sul lavoro, e un terzo delle vittime è stato causato da crolli nei tunnel.