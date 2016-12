foto Reuters

07:49

- La leader dell'opposizione birmana, Aung San Suu Kyi, siederà per la prima volta alla Camera bassa del Parlamento il 23 aprile. La premio Nobel per la pace, deputata per la circoscrizione rurale di Kawhmu, vicino a Rangoon, farà la sua prima apparizione come rappresentate del popolo dopo aver passato 15 anni agli arresti domiciliari.