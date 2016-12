La figlioletta è in fin di vita, Santorum sospende la campagna alle primarie: ora medita il ritiro

foto Ap/Lapresse Correlati Usa 2012, il porno contro Santorum 00:59 - Il privato irrompe nel pubblico: Rick Santorum, il candidato ultraconservatore alla nomination repubblicana per la Casa Bianca, potrebbe lasciare la corsa a causa delle condizioni di salute di sua figlia. La piccola Bella, 3 anni, è gravemente malata. Soffre di una rara anomalia cromosomica, la trisomia 18 o sindrome di Edwards, e secondo i media è in fin di vita. Santorum sta quindi decidendo se proseguire o meno la campagna elettorale. - Il privato irrompe nel pubblico: Rick Santorum, il candidato ultraconservatore alla nomination repubblicana per la Casa Bianca, potrebbe lasciare la corsa a causa delle condizioni di salute di sua figlia. La piccola Bella, 3 anni, è gravemente malata. Soffre di una rara anomalia cromosomica, la trisomia 18 o sindrome di Edwards, e secondo i media è in fin di vita. Santorum sta quindi decidendo se proseguire o meno la campagna elettorale.

Isabella Santorum è nata con la sindrome di Edwards, una malattia che ne ritarda pesantemente lo sviluppo cerebrale. Generalmente chi ne soffre muore entro il primo anno di vita. Santorum, un cattolico, è un ex senatore della Pennsylvania ed è al secondo posto della corsa repubblicana in vista della nomination.



Bella era gi stata ricoverata in clinica a fine gennaio per una polmonite, spingendo il padre a prendere una pausa dai dibattiti per starle vicino, quindi aveva avuto un recupero miracoloso. Adesso però è sopraggiunta una nuova crisi, di cui ancora non è chiara la causa.



Ma "Santo" come lo chiama la stampa Usa, è nettamente dietro all'ex Governatore del Massachusetts Mitt Romney, l'ormai più che probabile avversario del presidente degli Stati Uniti Barack Obama alle presidenziali del 6 novembre. Si attribuisce a Santorum l'intenzione di lasciare la gara dopo le primarie in Pennsylvania del 24 aprile, per le quali è favorito, visto che gioca in casa.