foto Afp

20:24

- Oltre a prepararsi al lancio di un missile a lunga gittata, in violazione delle risoluzioni Onu, la Corea del Nord si appresta a far esplodere un nuovo ordigno nucleare. E' quanto sostiene una fonte dell'intelligence sudcoreana, secondo la quale Pyongyang sta "clandestinamente" effettuando i preparativi per il terzo test nelle vicinanze di Punggye-ri, la stessa località dove vennero fatti esplodere i due precedenti ordigni nel 2006 e nel 2009.