- La riunione del gruppo dei 5+1 (Usa, Gb, Francia, Cina, Russia più Germania) con l'Iran si svolgerà il 14 aprile a Istanbul, in Turchia. Lo annuncia la responsabile della diplomazia dell'Ue, Catherine Ashton. Secondo un portavoce della Ashton "ci siamo accordati per avviare i negoziati a Istanbul il 14 aprile, e speriamo che questo primo round produca un ambiente positivo per progressi concreti. Miriamo ovviamente a un processo costante".