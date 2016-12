foto Afp

19:18

- Il crollo del pavimento in una casa della banlieue parigina trasformata in tempio evangelico ha provocato la morte di almeno una persona, un bambino di sei anni. Il dramma si è verificato a Pierrefitte, nel Dipartimento della Seine Saint-Denis, e due dei 12 feriti versano in gravi condizioni. Diversi fedeli si sono ritrovati all'inizio del pomeriggio per la Pasqua al primo piano della casa trasformata in tempio, quando il pavimento ha ceduto.