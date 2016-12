foto Afp

15:37

- Malgrado le proteste internazionali, il vettore nordcoreano che, secondo Pyongyang, dovrebbe mettere in orbita la prossima settimana un satellite, è stato installato sulla sua piattaforma di lancio nel centro spaziale di Tongchang-ri (nord-ovest). Le autorità hanno organizzato questa visita senza precedenti per dimostrare che il razzo Unha-3 non è un missile balistico mascherato come invece dicono Usa e i loro alleati.