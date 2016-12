foto Ap/Lapresse

- Un'imbarcazione battente bandiera brasiliana è naufragata in Antartide mentre a bordo erano in corso le riprese per un documentario televisivo sulla zona. L'equipaggio della nave, composto da quattro persone, è stato tratto in salvo dai militari di una base cilena. Il governo brasiliano ha fatto sapere che prenderà tutte le misure necessarie per evitare danni ambientali. Ancora da chiarire la dinamica del naufragio.