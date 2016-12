foto Ap/Lapresse

14:25

- Non migliora la situazione in Siria, dove decine di veicoli dell'esercito del regime di Bashar al Assad stanno attaccando i dintorni della città di Jisr al-Shughour. Lo riferisce l'Osservatorio per i diritti umani, aggiungendo che gli scontri stanno interessando anche la provincia settentrionale di Aleppo. A Damasco, invece, l'esercito ha compiuto raid nei sobborghi facendo irruzione nelle case alla ricerca dei ribelli da arrestare.