13:28

- L'inviato speciale per le Nazioni Unite in Siria, Kofi Annan, ha definito "inaccettabile" l'escalation di violenze che si registrano nel Paese e si è detto "scioccato" da quanto sta accadendo. Annan, affermando che sono state violate le garanzie che gli erano state date, ha invitato Damasco a mantenere le promesse di porre fine allo spargimento di sangue entro il 12 aprile, come previsto dal piano di pace.