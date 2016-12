Critica Israele in un poema e Gerusalemme lo mette al bando: "Grass persona non grata"

foto Ap/Lapresse 13:57 - Israele ha messo al bando lo scrittore tedesco Guenter Grass dichiarandolo "persona non grata". A scatenare l'ira di Gerusalemme è stato un poema contro la politica israeliana nei confronti dell'Iran. "Le sue poesie - ha spiegato il ministro dell'Interno israeliano, Eli Yishai - sono un tentativo di guidare il fuoco dell'odio contro Israele e di promuovere le idee di cui era esponente quando indossava la divisa delle Ss". - Israele ha messo al bando lo scrittore tedesco Guenter Grass dichiarandolo "persona non grata". A scatenare l'ira di Gerusalemme è stato un poema contro la politica israeliana nei confronti dell'Iran. "Le sue poesie - ha spiegato il ministro dell'Interno israeliano, Eli Yishai - sono un tentativo di guidare il fuoco dell'odio contro Israele e di promuovere le idee di cui era esponente quando indossava la divisa delle Ss".

"Se Guenter vuole continuare a pubblicizzare le sue idee distorte e false, gli suggerisco - ha agggiunto Yishai - di farlo in Iran dove troverà un pubblico disponibile". Nel suo poema pubblicato nei giorni scorsi da diversi quotidiani europei, Grass si esprimeva contro il programma nucleare israeliano ed affermava che la politica israeliana nei confronti del programma nucleare iraniano rappresenta un minaccia per la pace mondiale. Lo scrittore non potrà più entrare in Israele.



Lieberman a Monti: "Caso di antisemitismo dell'Occidente"

L'irritazione di Israele nei confronti dello scrittore tedesco Guenter Grass è entrata anche nel colloquio che il premier Mario Monti ha avuto a Gerusalemme con il ministro degli Esteri dello Stato ebraico Avigdor Lieberman. Secondo quanto si è appreso, Lieberman avrebbe infatti fatto riferimento al poema di Grass contro la politica israeliana nei confronti dell'Iran "come esempio del rischio del perdurare dell'antisemitismo nel mondo occidentale".