foto Reuters 17:14 - La questione israelo-palestinese va risolta attraverso "un negoziato" che porti a "due Stati" in grado di vivere "in pace l'uno accanto all'altro". E' questa, ha spiegato il premier Mario Monti in una conferenza stampa a Ramallah con il presidente dell'Anp Abu Mazen, la soluzione che l'Italia sostiene in Medio Oriente. Sui confini, ha aggiunto Monti, "la posizione è ancorata all'Ue: non si riconosce nessuna modifica rispetto agli accordi del 1967". - La questione israelo-palestinese va risolta attraverso "un negoziato" che porti a "due Stati" in grado di vivere "in pace l'uno accanto all'altro". E' questa, ha spiegato il premier Mario Monti in una conferenza stampa a Ramallah con il presidente dell'Anp Abu Mazen, la soluzione che l'Italia sostiene in Medio Oriente. Sui confini, ha aggiunto Monti, "la posizione è ancorata all'Ue: non si riconosce nessuna modifica rispetto agli accordi del 1967".

"Preoccupati per il nucleare in Iran"

L'Italia condivide con Israele "la viva preoccupazione per il programma nucleare iraniano". Lo ha detto il premier, Mario Monti, in una conferenza stampa a Gerusalemme con il primo ministro, Benyamin Netanyahu. "Abbiamo appoggiato - ha spiegato Monti - tutte le sanzioni finora decise anche sul fronte petrolifero. Questo è un segnale di vicinanza alle legittime preoccupazioni di Israele".