Nigeria, nuovo attentato contro i cristiani: bomba vicino a una chiesa nel giorno di Pasqua

foto Reuters Correlati L'ultimo episodio a marzo 17:56 - Sale a 38 il bilancio delle persone uccise dall'autobomba esplosa questa mattina nella città di Kaduna, in Nigeria. Lo riferisce Abubakar Zakari Adamu, ufficiale dell'agenzia statale per la gestione delle emergenze, facendo riferimento a una ricerca negli ospedali locali della città. Il bilancio potrebbe però aggravarsi ulteriormente, perché molte altre persone sono rimaste ferite. - Sale a 38 il bilancio delle persone uccise dall'autobomba esplosa questa mattina nella città di Kaduna, in Nigeria. Lo riferisce Abubakar Zakari Adamu, ufficiale dell'agenzia statale per la gestione delle emergenze, facendo riferimento a una ricerca negli ospedali locali della città. Il bilancio potrebbe però aggravarsi ulteriormente, perché molte altre persone sono rimaste ferite.

A finire nel mirino dei terroristi è stata la chiesa dell'All Nation Christ Assembly. L'area è stata messa in sicurezza. Inghilterra e Stati Uniti avevavo allertato i loro cittadini su possibili attacchi terroristici in questo weekend pasquale da parte del gruppo terroristico Boko Haram, che già a Natale aveva portato a termine una serie di attacchi contro delle chiese in Nigeria provocando decine di morti.