- L'impianto nucleare di San Onofre, nel sud della California, è stato chiuso per mancanza di sicurezza e non riprenderà l'attività fino a quando non si conosceranno le cause e le soluzioni dei problemi riscontrati. La centrale nucleare, ubicata sulla Costa del Pacifico tra Los Angeles e San Diego, è uno dei due impianti nucleari californiani. Le due unità, che risalgono ai primi anni '80, generano energia sufficiente per 1,4 milioni di persone.