10:20

- Nonostante sia imminente la scadenza per l'applicazione del cessate il fuoco, le truppe del regime siriano stanno attaccando con pesanti offensive le regioni settentrionali e centrali del Paese. Lo ha fatto sapere l'Osservatorio siriano per i diritti umani, riferendo che decine di veicoli armati stanno attaccando da est la città nordoccidentale di Jisr al-Shughour, in provincia di Idlib.