- Una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite in una sparatoria durante un'affollata festa non autorizzata sulla spiaggia di Surfside, sulla costa del Golfo in Texas. Lo sceriffo della contea di Brazoria, Charles Wagner, ha spiegato che le persone coinvolte nella sparatoria non sono state identificate e nessuno è stato arrestato. Secondo la polizia, molte persone che hanno preso parte al party hanno abusato di alcolici e fatto uso di droga.