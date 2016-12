foto Ap/Lapresse

09:32

- Numerose squadre di soccorso stanno correndo contro il tempo per cercare di salvare nove minatori che sono rimasti intrappolati per più di quarantotto ore in seguito al crollo di una miniera d'oro nei pressi di Lima. Le autorità peruviane dicono che ai lavoratori sono state fatte arrivare delle bevande ricche di sali minerali e delle zuppe mentre la polizia, i vigili del fuoco e gli altri minatori lavorano per liberarli.