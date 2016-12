foto Ansa

- I soldati pakistani sono impegnati per il secondo giorno nelle ricerche delle 135 persone sepolte da una valanga vicino al confine indiano. A 24 ore dall'incidente, secondo l'esercito almeno 124 soldati e 11 contractor civili risultano dispersi sotto i 21 metri di neve caduti su un complesso militare. I soccorritori non hanno ancora recuperato alcun corpo. Stanno ora inviando sul posto equipaggiamenti più pesanti per tentare di trovarli.