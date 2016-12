foto Ap/Lapresse

08:33

- Il premier Mario Monti è arrivato alla Chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme, dove i cristiani credono che Gesù fu crocifisso e sepolto, per assistere alla messa di Pasqua. "E' un'emozione straordinaria", ha detto il presidente del Consiglio. Il primo ministro si trova in visita in Medio Oriente per colloqui con i funzionari israeliani e palestinesi. Tuttavia la visita presso il Santo Sepolcro ha avuto più un carattere privato.