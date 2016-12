foto Ap/Lapresse

06:25

- In Belgio l'autista di un autobus a Bruxelles è stato picchiato a morte dopo un incidente e i trasporti pubblici della capitale resteranno sospesi fino a martedì. La portavoce della polizia, Francoise Ledune, ha riferito che l'uomo di 56 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni in ospedale dove è deceduto per l'aggravarasi della situazione.