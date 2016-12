foto Reuters

02:00

- L'ambasciatore d'Italia in India, Giacomo Sanfelice, è giunto a Trivandrum, in Kerala, dove si è recato per passare la Pasqua insieme ai due marò italiani, da settimane in una zona del carcere della città, in attesa di processo. A Bhubaneswar, dove ha seguito in questi giorni la vicenda del sequestro in Orissa del cittadino italiano Paolo Bosusco da parte dei maoisti, Sanfelice ha sottolineato che il suo viaggio "ha un significato preciso".