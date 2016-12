foto Ap/Lapresse

- Due palestinesi sono stati feriti in modo grave dal fuoco di un drone (aereo senza pilota) israeliano nel sud della Striscia di Gaza. I due erano a bordo di una moto nella zona di Rafah. Secondo un portavoce militare israeliano, l'attacco è avvenuto per prevenire il lancio di un razzo verso Israele da parte dei due, indicati come appartenenti a "una cellula terroristica".