E' morto Fang Lizhi, ispirò Tienanmen

- Aveva 76 anni e viveva a Tucson, Arizona. Più che dissidente politico amava essere definito un insegnate di astrofisica. Fang Lizhi, 76 anni, si è spento oggi e si può scommettere che non passerà alla storia come professore ma come leader della protesta cinese degli anni ‘80.

L’annuncio della scomparsa è stato dato su Facebook e Twitter da Wang Dan, un altro dissidente cinese in esilio negli Stati Uniti, che sostiene di aver appreso la notizia dalla moglie, Li Shuxian. “Il marxismo è come un abito liso che deve essere messo da parte”, aveva detto Lizhi in un intervista del 1987. Dalle sue idee sull’espansione dell’universo i dissidenti cinesi avevano tratto la linfa per la protesta sfociata poi nel massacro di Piazza Tienanmen.

Il suo comportamento non risultava gradito ai membri del Pcc, tanto che lo stesso Deng Xiaoping, allora guida del paese, lo aveva indicato come uomo da espellere dal partito. Lizhi non mollava e sosteneva che la scienza non doveva essere influenzata dalla teoria marxista. Durante le proteste di piazza Tienanmen lo studioso non ebbe un ruolo attivo ma era comunque un fermo sostenitore di un sistema politico più democratico. Un giorno del 1989 alcuni sostenitori filo regime bruciarono una sua foto indicandolo come cospiratore e tanto bastò per convincere Lizhi e sua moglie a chiedere rifugio all'ambasciata americana.

Nella sede diplomatica rimase per 13 mesi, poi scappò negli Stati Uniti dove ha insegnato astrofisica all'Università di Tucson. Dall'America organizzò una campagna per spronare i paesi occidentali a mantenere la pressione sul governo di Pechino. Il tutto, ovviamente, tra una lezione universitaria e l'altra.