Ecco l'agenzia che manda i turisti in guerra

- Una visita al compound di Gheddafi a Tripoli. Oppure una capatina al palazzo presidenziale di Pyongyang in Corea del Nord. Sono solo alcuni dei possibili viaggi proposti da Political Tours, l’agenzia britannica specializzata in escursioni in paesi segnati da conflitti e dittature.

Non si tratta di un’associazione che organizza viaggi estremi, ma di un tour operator professionale che provvede ad affiancare ai turisti un team di giornalisti, diplomatici e studiosi di politica internazionale. L’idea non poteva che venire a uno come Nicholas Wood, ex corrispondente del New York Times nei Balcani per dieci anni.

“Se esistono tour storici e musicali possono anche esserci tour politici che permettano di avere accesso ai luoghi come giornalisti inviati”, ha detto Wood a TMNews. Il paragone con gli inviati sul campo è calzante: i turisti che decidono di affidarsi a Nicholas hanno la possibilità di avere notizie di prima mano parlando con la gente del posto dei cambiamenti vissuti sotto una dittatura o durante una rivoluzione.

L’ultimo viaggio proposto dell’agenzia è un tour di nove giorni in Bosnia-Erzegovina e Serbia previsto per il prossimo maggio. Si visiteranno i luoghi più martoriati della ex-Jugoslavia e Nicholas ha fatto sapere che si unirà alla spedizione. A giugno è il turno della Libia: nove giorni a visitare le città di Tripoli (per vedere il bunker del rais) e Misurata a incontrare le famiglie che stanno cercando di ricostruire il paese.

Si potrebbe pensare a viaggi buoni solo a soddisfare il voyeurismo di turisti benestanti. Niente di più sbagliato. Oltre ai Group Tour, gruppi dalle 6 alle 16 persone composti in prevalenza da ricchi curiosi, ci sono i Tailor-Made Tours, itinerari su misura per uomini d’affari, giornalisti, politici e studenti universitari. Certo il costo delle spedizioni non è alla portata di tutti: si va dai 2900 euro per il viaggio in Bosnia e Serbia, ai 3mila per il viaggio in Corea del Nord, fino ai 5mila euro per il tour in Libia.