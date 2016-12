foto Ap/Lapresse

14:33

- Almeno 11 persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite in un incidente d'autobus avvenuto nella regione di Jujuy, nel nord dell'Argentina. Tra le vittime ci sono anche un neonato e un bambino. L'autobus proveniva dalla Bolivia ed era in viaggio verso Buenos Aires. Quasi tutti i passeggeri a bordo, 69 in tutto, erano boliviani. Sembra che l'autista abbia perso il controllo del mezzo, forse per l'eccessiva velocità.