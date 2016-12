Cina, 17enne vende un rene per l'iPhone

foto Reuters

- Cinque persone sono state arrestate nel sud della Cina dopo la scoperta che un adolescente aveva venduto un rene per acquistare un iPhone e un iPad. In manette è finito anche il chirurgo che ad aprile dell'anno scorso aveva effettuato l'intervento per la rimozione del rene. La banda avrebbe ricevuto per il trapianto 35mila dollari, mentre il ragazzo, un 17enne, sarebbe stato ricompensato con 3mila dollari.