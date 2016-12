foto Ansa

- Divisi quasi su tutto ma uniti dalla passione per il golf. E per la parità tra i sessi: Obama e il suo probabile sfidante per la Casa Bianca, Mitt Romney, concordano sulla necessità di aprire alle donne l', un'istituzione per gli appassionati Usa. Il termine "appassionati" al maschile è d'obbligo perché lo statuto non prevede donne tra i soci. La pietra dello scandalo è la poltrona nella direzione del club destinata al numero uno di Ibm, uno dei principali sponsor. Su quella poltrona siede, prima donna a ricoprire quell'incarico.