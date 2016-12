foto Ap/Lapresse

01:31

- Bella Santorum, la figlia più piccola del candidato alla nomination repubblicana Rick Santorum, è tornata in ospedale. La piccola di 3 anni soffre di una rara malattia genetica. Lo ha fatto sapere il portavoce dell'ex senatore della Pennsylvania spiegando che la famiglia "chiede privacy e preghiere per il recupero della figlia". Santorum ha reso noto nei giorni scorsi che si sarebbe preso una pausa dalla campagna elettorale per Pasqua.