- Nove minatori sono intrappolati da ieri in una miniera di rame, situata nei paraggi di Quilque, a tre ore dalla città di Ica, nel Sud del Perù. A impedire loro di uscire un improvviso smottamento. L'unico contatto con l'esterno è attraverso un tubo di gomma con il quale viene somministrata loro acqua e aria. Radio Perù 21 riferisce che gli sforzi per salvarli di vigili del fuoco e soccorritori specializzati della polizia per ora sono stati vani.