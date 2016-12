foto Ap/Lapresse

21:11

- Molte persone sono state ricoverate per aver inalato fumo, ma finora non si hanno notizie di vittime nello schianto del caccia F/A-18 Hornet della marina statunitense, che è precipitato su un complesso di case a Virginia Beach, in Virginia. Lo ha riferito Bruce Nedelka, a capo degli Emergency medical services della Virginia. Entrambi i piloti sono riusciti a mettersi in salvo prima dell'impatto e sono sotto osservazione in un ospedale vicino.