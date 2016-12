foto Ansa Correlati Le foto dopo lo schianto

Il video dell'incidente 06:16 - Un caccia F-18 della marina statunitense è precipitato contro un gruppo di edifici residenziali a Virginia Beach, provocando un vasto incendio. Ci sono 9 feriti e molte persone ricoverate per aver inalato fumo, ha riferito Bruce Nedelka, a capo degli Emergency medical services della Virginia. Entrambi i piloti si sono eiettati prima dell'impatto e sono sotto osservazione in ospedale. Danni significativi a 5 edifici che ospitano 40 appartamenti. - Un caccia F-18 della marina statunitense è precipitato contro un gruppo di edifici residenziali a Virginia Beach, provocando un vasto incendio. Ci sono 9 feriti e molte persone ricoverate per aver inalato fumo, ha riferito Bruce Nedelka, a capo degli Emergency medical services della Virginia. Entrambi i piloti si sono eiettati prima dell'impatto e sono sotto osservazione in ospedale. Danni significativi a 5 edifici che ospitano 40 appartamenti.

Tre persone mancano all'appello

Contrariamente ad una prima stima che parlava di "molte vittime e feriti", il bilancio dell'incidente è stato ridimensionato a nove feriti. Tre persone, tuttavia, mancano ancora all'appello. "Siamo stati fisicamente dentro ogni struttura e abbiamo completato le nostre ricerche di soccorso per il 95%", ha spiegato il capo della squadra dei pompieri di Virginia Beach, Tim Riley.



Guasto meccanico

Un portavoce dalla Marina Usa ha riferito che l'incidente è stato provocato da un gravissimo danno meccanico riscontrato subito dopo il decollo. "A bordo c'era un allievo pilota che stava guidando l'aereo, dietro di lui un istruttore tra i nostri migliori uomini con anni di esperienza" ha proseguito la fonte spiegando che i due militari sono fuori pericolo.



Piloti evitano il peggio svuotando serbatoi

La prontezza dei piloti ha evitato la tragedia. Quando si sono accorti che il velivolo non rispondeva più ai comandi, hanno svuotato i serbatoi del carburante e solo all'ultimo si sono eiettati dal caccia.



Risarcimenti a famiglie per 18mln

Mentre a Virginia Beach i soccorritori sono ancora al lavoro, un giudice federale degli Stati Uniti ha ordinato al governo di pagare un risarcimento di quasi 18 milioni di dollari. Questo denaro spetterà alle famiglie coinvolte nello schianto del caccia.



Alta concentrazione di basi militari

La regione di Hampton Roads, in Virginia, ha un'alta concentrazione di basi militari, compresa la più grande base navale del mondo, la Naval Station Norfolk. A Virginia Beach si trova la Naval Air Station Oceana. Uno squadrone che addestra piloti di riserva della marina e dei marines e ufficiali addetti ai sistemi d'arma per sostenere le operazioni della flotta.