Tour Eiffel, un ascensore cade nel vuoto durante un test

- L’ascensore poteva essere pieno di turisti. Era vuoto ma si è trattato di una casualità. Non ci sono feriti ma l’incidente che si è verificato nella Tour Eiffel non è per questo meno grave. In una serie di test condotti lo scorso 20 marzo uno degli ascensori del celebre monumento parigino ha fatto un caduta di quindici metri nel vuoto durante un controllo tecnico, a causa di un problema a un cavo.

A rivelarlo è oggi il quotidiano Le Parisien che sottolinea come il sistema d'arresto automatico d'emergenza per bloccare la cabina del pilone nord della torre non abbia funzionato. I danni alla cabina sono limitati, ma la direzione ritiene che si sia trattato di un incidente ''serio'' e ha convocato due squadre di tecnici per identificare l'origine del malfunzionamento. ''L'incidente è riparato, ma sono in corso altri test'', spiega Nicolas Lefebvre, direttore generale della torre, che parla di un'''interruzione del servizio fastidiosa per il pubblico ma indispensabile per la sicurezza''. Quanto al mancato funzionamento del sistema di arresto d'urgenza, il responsabile assicura che ''ormai e' perfettamente sicuro. Un tale problema non si riprodurrà''.

Il test è avvenuto nel quadro di una serie di controlli tecnici lanciati all'inizio dell'anno. Al momento dell'incidente l'ascensore nord era chiuso al pubblico da metà marzo nel quadro di lavori di manutenzione, che dureranno ancora diverse settimane. E' la prima volta che un simile incidente coinvolge uno dei monumenti più visitati al mondo.