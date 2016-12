foto Dal Web 06:00 - I governi di numerose città cinesi stanno cercando di rimettere in funzione i loro siti web attaccati dal gruppo di hacker "Anonymous". Il gruppo ha annunciato di aver violato otto siti governativi, facendo comparire sugli schermi la scritta: "Per tutti questi anni, il governo comunista cinese ha imposto leggi ingiuste, sappiate che non siete infallibili. Oggi vengono violati i vostri siti, domani sarà il vostro vile regime a cadere". - I governi di numerose città cinesi stanno cercando di rimettere in funzione i loro siti web attaccati dal gruppo di hacker "Anonymous". Il gruppo ha annunciato di aver violato otto siti governativi, facendo comparire sugli schermi la scritta: "Per tutti questi anni, il governo comunista cinese ha imposto leggi ingiuste, sappiate che non siete infallibili. Oggi vengono violati i vostri siti, domani sarà il vostro vile regime a cadere".

I siti colpiti appartengono a uffici governativi di otto province, e tutti hanno nel loro indirizzo l'indicazione "gov.cn". Quello di Anonymous è l'attacco più massiccio finora subito dal governo di Pechino, secondo il South China Morning Post. In giugno un forte attacco informatico contro siti legati al governo cinese era stato condotto da hacker vietnamiti, in un momento di accesa polemica tra Hanoi e Pechino sul Mar della Cina meridionale.



Anonymous è un gruppo internazionale di hacker che in passato ha condotto "attacchi" in tutto il mondo, di solito in difesa della libertà di navigazione su internet.