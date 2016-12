foto Ap/Lapresse

- Il presidente venezuelano Hugo Chavez è tornato in patria da Cuba, dove si è sottoposto al secondo ciclo di radioterapia contro il cancro che lo ha colpito nella regione pelvica. Chavez ha partecipato ad una messa con la famiglia nel proprio stato natale di Barinas. Nonostante la malattia, l'esponente politico 57enne è in corsa per una rielezione in ottobre.