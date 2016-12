foto Ap/Lapresse

- Il trafficanti d'armi russo Viktor Bout è stato condannato a 25 anni di carcere negli Stati Uniti per aver venduto armamenti ai guerriglieri anti americani in Colombia. Bout, 45 anni, soprannominato il "mercante di morte", è ritenuto colpevole di aver venduto armi a decine di gruppi armati coinvolti in conflitti in tutto il mondo. La sua figura ispirò il film "Il signore della guerra" del 2005 con Nicolas Cage.