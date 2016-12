Nuova foto di Charles Manson, il killer che si credeva Satana

- L’unica cosa rimasta invariata è la svastica tatuata al centro della fronte. Tutto il resto è cambiato sul volto di Charles Manson, il settantasettenne ex leader di una setta di fanatici. La barba lunga è ormai bianca, i capelli disordinati e lo sguardo perso nel vuoto. Forse a ripensare al massacro per cui sta scontando l’ergastolo.

Era il 1969 quando, insieme a quattro seguaci, uccise a coltellate e a colpi di pistola l'attrice Sharon Tate (moglie incinta del regista Polansky), l'erede dell'impero del caffe' Abigail Folger e tre altri ospiti presenti nella villa della Tate a Los Angeles. Su richiesta dalla Cnn la Corcoran State Prison ha reso pubbliche due foto scattate nel giugno scorso, circa tre anni dopo che una immagine di Mr Satan (uno dei suoi soprannomi) con i capelli cortissimi, era stata diffusa dallo stesso carcere.

Quando sua madre, una giovane prostituta, partorì il piccolo nel 1934 le venne chiesto quale nome dare al bambino ma non seppe cosa rispondere, tanto che il neonato venne registrato come "No Name Maddox". Un inizio difficile che si è complicato col passare degli anni. Manson tentò di diventare un musicista hippy e grazie al suo carisma si guadagnò un seguito di una cinquantina di persone. A loro Charles si presentava come la reincarnazione di Gesù Cristo e Satana allo stesso tempo. I ragazzi lo ammiravano tanto che alcuni lo aiutarono a compiere quegli omicidi per cui è stato condannato prima alla pena di morte e poi al carcere a vita.

Il suo temperamento non si è placato in 43 anni di carcere. Secondo l'amministrazione penitenziaria, Manson non è affatto un detenuto modello: è stato punito per avere insultato un secondino, ed è stato trovato in possesso di un'arma impropria (una penna appuntita) oltre che di un telefonino contrabbandato.