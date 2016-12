foto Ap/Lapresse

09:07

- La nave da carico "New Lucky VII", con un equipaggio di 17 persone a bordo di nazionalità cinese e indonesiana, risulta dispersa al largo delle coste del Giappone. Sono due giorni che il mercantile non entra in contatto con la società armatrice. Lo riferisce un'emittente di Hong Kong. La Guardia costiera giapponese ha inviato diverse imbarcazioni a pattugliare la zona.