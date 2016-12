foto Afp

21:37

- Un bambino di nove anni è stato ucciso con una pistola calibro 22 a Mende, nella regione della Linguadoca-Rossiglione, in Francia. Per l'omicidio, ha spiegato il procuratore Samuel Finielz, la polizia ha fermato due minori: il presunto killer, di 13 anni, e un secondo ragazzino, di cui non è stata resa nota l'età, che avrebbe avuto un ruolo marginale nel delitto.