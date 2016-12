foto Ap/Lapresse

- Il gruppo terroristico Al Qaeda nel Maghreb Islamico ha minacciato di colpire "il cuore di Berlino" se non sarà liberata dalle carceri tedesche una loro militante. Gli estremisti hanno detto di essere pronti ad agire come l'algerino Mohammed Merah, l'autore delle stragi di Tolosa, in Francia. "Dovresti trarre un insegnamento da quanto è accaduto in Francia", si legge in una dichiarazione del gruppo indirizzata alla cancelliera Angela Merkel.