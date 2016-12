Usa chiederanno la pena di morte per gli accusati della strage dell'11 settembre

I cinque, fra i quali Khalid Sheik Mohammed, considerato la mente degli attentati alle Torri gemelle e al Pentagono, sono stati accusati nel 2008 ma il caso era stato sospeso quando il presidente americano Barack Obama si era insediato alla Casa Bianca. Le accuse erano poi state formalmente ritirate nel 2010 nell'ambito degli sforzi dell'amministrazione Obama di spostare i cinque accusati a New York per un processo civile e non militare. Sforzi che sono, però, naufragati con l'opposizione del Congresso.

Fra le accuse mosse nei confronti dei cinque uomini ci sono terrorismo, dirottamento aereo, attacco nei confronti di civili e di obiettivi civili oltre che l'omicidio. A essere accusati oltre a Mohammed sono Ali Abdul Aziz Ali, Ramzi Binalshibh, Walid bin Attash, Mustafa al-Hawsawi. La lettura dei capi di imputazione avverrà a Guantanamo il prossimo mese.