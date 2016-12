Il 'Gigi D'Alessio' del Nilo si candida alle presidenziali egiziane

Saad è uno dei cantanti più popolari del Paese. È noto per le canzoni pop e per le melodie tradizionali suonate dal suo gruppo durante gli spettacoli di danza del ventre. Il ‘Gigi D’Alessio del Nilo’ ha anche recitato in film di successo come Lakhmet Raas e Abaa Abelny. E ora punta in alto, forte di un sostegno popolare che pochi possono vantare. Per presentarsi nella corsa alla poltrona più ambita ha raccolto 55mila firme, 25mila in più di quelle necessarie da presentare al comitato elettorale. Qualcuno ha pensato a uno scherzo ma Saad ha garantito che si tratta di una solida realtà: “La mia candidatura non è un pesce d’Aprile”, ha detto alle telecamere di Al Arabiya. E subito dopo ha invitato gli egiziani a festeggiare insieme a lui: tutti al Cairo Stadium ad assistere all’esibizione della più famosa danzatrice del ventre egiziana, nonché sua partner in alcuni film.

“Saad è uno di noi. Il popolo non vuole un presidente che abbia passato la sua vita in America o all’estero. Vuole una persona vicino allo sha’b, il popolo”, dice un ragazzo che regge un suo poster intervistato dall’emittente araba Al Hayat. C’è però chi si mostra perplesso di fronte alla discesa in campo del cantante. “Ci sono i temi economici da affrontare, la crisi e tutto il resto. La fama da sola non basta per governare l’Egitto”. Saad conosce i suoi punti deboli ma ha la risposta pronta. “Non è necessario per un presidente essere laureato o conoscere le lingue straniere. E poi nei mie viaggi all’estero mi farò accompagnare da traduttori fidati”. Vola alto Saad ma garantisce che non si sposterà dal quartiere popolare dove vive e manterrà uno stile di vita modesto.

Gli altri presidenti artisti

Se Saad diventerà presidente non sarà certo la prima volta che un cantante arriva a ricoprire un incarico così importante. Il caso più recente è quello di Michel Martelly, l’attuale presidente di Haiti. Prima di scendere in politica ed essere eletto nel 2011 Martelly è stato musicista e compositore conosciuto con il soprannome di Sweet Micky. Essere definito il pioniere della kompas music (uno stile di musica haitiana) gli ha sicuramente giovato nella corsa alle presidenziali post terremoto. Non è stato cantante ma attore di B-Movies l’ex inquilino della Casa Bianca Ronald Reagan, presidente Usa dal 1981 al 1989. Come lui Joseph Estrada, presidente delle Filippine fino al 2001, attore di livello in patria tanto da girare più di 100 film da protagonista.