India, ottimismo sulla liberazione di Bosusco

- Lo Stato indiano dell'Orissa è pronto a liberare 27 maoisti detenuti come "gesto di buona volontà" per per arrivare al rilascio dell'italiano Paolo Bosusco e del deputato tribale Jhina Hikaka. In giornata i mediatori avevano già espresso ottimismo sulla vicenda, parlando di un rilascio in tempi brevi dei due ostaggi dei guerriglieri.