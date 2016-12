Yahoo! in crisi: taglia duemila posti di lavoro

- La crisi tocca anche i colossi del Web. Yahoo! ha infatti annunciato il taglio di duemila dipendenti. Si tratta di una drastica riduzione del personale, pari al 14% della forza lavoro totale. Secondo quanto riferisce la società in una nota, il taglio si tradurrà in un risparmio annuale di 375 milioni di dollari.

I tagli erano ampiamente attesi, visto anche il calo di fatturato che Yahoo! sta subendo in questi anni a causa della concorrenza di Facebook e Google. La decisione è stata annunciata oggi dal Ceo del gruppo, Scott Thompson.

La motivazione del drastico taglio di personale viene ricondotta ad un'ampia riorganizzazione dell'assetto societario: "Le azioni di oggi sono un importante passo avanti verso una nuova Yahoo più piccola, più agile, più redditizia e meglio attrezzata per innovare velocemente così come chiedono i nostri clienti e l'industria", ha detto il chief executive officer Scott Thompson. "Dobbiamo tornare al nostro principale "core" e muoverci aggressivamente per raggiungere gli obiettivi".