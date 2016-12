L'ex capo del Mossad cerca l'uranio nel deserto

foto Ap/Lapresse

15:50

- Quando sentiva parlare di un attacco all’Iran saltava sulla sedia. “It is a stupid idea”, diceva. Sembrava non poterne più di avere a che fare con tutto quello che riguardasse il nucleare. Eppure oggi chi si è messo a scavare alla ricerca dell’uranio è proprio lui, Meir Dagan, l’ex capo del Mossad, i servizi segreti israeliani più conosciuti al mondo, in carica dal 2002 al 2011.