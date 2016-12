Quattro webcam in casa del dissidente WeiWei per protestare contro il regime cinese

- Wei Wei, da popolare artista a dissidente e sorvegliato speciale del governo cinese. Da anni combatte la sua battaglia contro il regime asiatico, criticandone aspramente l'operato nel suo blog e su Twitter. Arrestato segretamente lo scorso anno Wei Wei è poi stato rilasciato su cauzione 81 giorni dopo e da lì è stato sottoposto a sorveglianza speciale. Tutti i giorni funzionari del governo cinese vanno a casa sua e perquisiscono l'abitazione. Ora Wei Wei ha posizionato 4 web cam, in tutte le stanza della casa, in modo da far vedere al mondo intero cosa gli succede durante le visite della polizia di Stato.

"Nella mia vita - ha affermato l'artista spiegando il senso della sua sfida - c'è tanta di quella sorveglianza, tanti di quei controlli... il nostro ufficio è stato perquisito, vengo seguito tutti i giorni, e ci sono telecamere davanti alla mia casa. Quindi ho pensato, perche' non mettere qualche altra telecamera, così la gente potrà vedere tutto quello che faccio? Spero che dall'altra parte (vale a dire le autorità) si riesca a mostrare con altrettanta trasparenza...''. Così il dissidente Wei Wei descrive il senso della sua iniziativa.

La sua carcerazione ha scosso la Cina, e in molti si sono schierati dalla parte dell'artista. Liberato nella primavera del 2011 Wei Wei non ha ricevuto alcuna formale accusa ma il governo ha denunciato la sua società, la Fake Cultural Developments, per evasione fiscale constestandogli un mancato versamemento di circa 1,7 milioni di euro. Per potersi difendere dall'accusa l'artista è stato obbligato a versare allo Stato la metà dell'importo, come deposito cauzionale.

Il suo sito web/blog/twitter www.weiweicam.com conta centinaia di migliaia di accessi giornalieri. In molti "passano a trovarlo" solo per poter guardare cosa succede nella sua casa e alcuni, invece, provano a interagire con lui. Wei Wei in Cina è una vera e propria istituzione. Artista 54enne famoso in tutto il mondo, le sue opere da anni vengono esposte nei musei più prestigiosi del Mondo.