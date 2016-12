foto Ap/Lapresse 10:15 - Si prolungano i tempi della vicenda dei marò, detenuti in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori scambiandoli per pirati. Slitta a dopo Pasqua la pronuncia dell'Alta Corte di Kochi su quale giurisdizione applicare (se indiana o italiana) per Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Dopo aver ricevuto una memoria italiana a sostegno della giurisdizione italiana, il giudice P.S. Gopinatahn ha aggiornato la seduta senza fissare una data. - Si prolungano i tempi della vicenda dei marò, detenuti in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori scambiandoli per pirati. Slitta a dopo Pasqua la pronuncia dell'Alta Corte di Kochi su quale giurisdizione applicare (se indiana o italiana) per Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Dopo aver ricevuto una memoria italiana a sostegno della giurisdizione italiana, il giudice P.S. Gopinatahn ha aggiornato la seduta senza fissare una data.

Il rinvio è stato deciso anche per l'udienza davanti al giudice istruttore di Kollam per il rilascio della petroliera Enrica Lexie a bordo della quale si trovavano i due militari con le funzioni di scorta armata. Dopo che in Appello è stata annullata una sentenza di primo grado favorevole al rilascio della nave italiana, I giudici hanno chiarito che l'armatore potrà presentare una nuova richiesta al giudice istruttore di Kollam entro una settimana. Il giudice dovrà poi esprimersi sul rilascio entro la settimana successiva.