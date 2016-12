foto Ap/Lapresse

02:00

- Un ordigno di fabbricazione artigianale è esploso in Grecia, al quinto piano di un palazzo nel centro di Atene dove si trova l'ufficio dell'ex premier socialista, Costas Simitis. L'esplosione non ha provocato vittime. "Chi cerca di avvelenare l'atmosfera politica in vista delle elezioni non riuscirà nel suo intento", ha detto il portavoce del governo, Pantelis Kapsis. "La democrazia - ha aggiunto - non può essere condizionata dal terrorismo".